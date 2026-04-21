«Евроскептики берут реванш за Венгрию»

Новый парламент Болгарии начнет работу на следующей неделе после официального объявления результатов выборов. Об этом заявила президент страны Илияна Йотова. Также, по ее словам, благодаря победе коалиции «Прогрессивная Болгария» проблем с формированием нового правительства не возникнет. По итогам обработки 100% протоколов блок бывшего болгарского лидера Румена Радева набрал 44,5% голосов, следует из данных ЦИК. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, как выборы в Болгарии отразятся на европейской политике.

Не успели лидеры ЕС насладиться триумфом в Венгрии, где потерял власть главный евроскептик Виктор Орбан, как у Брюсселя появилась новая головная боль. Выборы прошли в еще одной посткоммунистической стране Восточной Европы — Болгарии. И там, в отличие от Венгрии, результат оказался вовсе не таким обнадеживающим для европейских чиновников.

Победу, причем безоговорочную, одержала коалиция «Прогрессивная Болгария» — новая политическая сила, созданная бывшим президентом Руменом Радевым. 62-летнего генерала Радева западная пресса называет и евроскептиком, и противником оказания военной помощи Украине, и даже троянским конем Кремля в Европе. Свои взгляды, нетипичные в сегодняшнем ЕС, Радев неоднократно высказывал в течение девяти лет, пока занимал пост президента, с 2017 года по январь 2026-го. Но болгарская политическая система такова, что глава государства имеет символические полномочия, власть сосредоточена в руках премьер-министра, представляющего парламентское большинство. А на этом посту находились как раз люди, вполне вписывавшиеся в брюссельскую повестку.

Проблема, правда, была в том, что люди эти менялись слишком часто. За последние пять лет это уже восьмые выборы. И каждый раз по итогам возникал очередной политический тупик. Ни одна партия, ни один блок не имели явного большинства, приходилось сколачивать непрочные, эфемерные коалиции, которые разваливались при первом же серьезном испытании. И все шло на новый круг: опять досрочные выборы, и опять в парламенте те же силы, примерно в тех же пропорциях.

Так продолжалось до тех пор, пока выйти из замкнутого круга не решил сегодняшний герой дня генерал Радев. Он досрочно ушел с поста президента именно для того, чтобы создать новую политическую силу и возглавить ее на парламентских выборах. Итогом этих действий стало немыслимое для Болгарии событие.

Блок Радева не просто занял первое место, он одержал абсолютную победу, в одиночку завоевав парламентское большинство. То есть может формировать кабинет, ни на кого не оглядываясь, ни с кем не идя на компромиссы.

Подобного результата не предсказывал ни один социологический опрос. Сюрпризом стала и небывало высокая для Болгарии явка, на 17% выше, чем на последних выборах два года назад. Что же теперь? Станет ли генерал Радев новым Орбаном, как этого опасаются некоторые комментаторы в европейских СМИ?

Думается, это все-таки слишком смелый прогноз. Несмотря на весь свой евроскептицизм (выразившийся, например, в критике перехода Болгарии на евро), Радев едва ли станет занимать столь радикальную позицию, как Орбан и бросать столь явный вызов брюссельским институтам. Прежде всего потому, что Болгария, самая бедная страна в ЕС, критически зависит от субсидий, выделяемых Брюсселем. А еврочиновики как раз на примере Венгрии только что показали, каким образом они намерены подавлять любой бунт на корабле. Выплаты из казны ЕС под тем или иным предлогом прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы.

В стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.

Поэтому самый вероятный сценарий — не открытый бунт, а присоединение Софии к лагерю «тихих евроскептиков», таких как премьер Чехии Андрей Бабиш.

Избегая публичных конфликтов, такие политики действуют в основном в тиши кабинетов, на закрытых заседаниях, не перед телекамерами. Но и такое «давление в кулуарах» имеет смысл и дает результат. С появлением во главе европейских государств таких людей, как генерал Радев, постепенно размывается радикальный антироссийский консенсус, символом которого стали страны Балтии и Польша, а девизом максимальные санкции по любому поводу.

К санкциям в отношении Москвы Радев относится скептически, о чем напоминал в ходе избирательной кампании. А уже после своей оглушительной победы на выборах заявил, что стремится к прагматическим отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении. Именно такой подход, как показали результаты голосования, находит отклик у болгарских избирателей, у которых нет (да и не может быть) тех исторических обид и фобий по отношению к России и русским, которые в последние десятилетия определяют политику прибалтийских государств и Польши.

Максим Юсин