В Белгородской области три человека ранены в перестрелке в городе Бирюч

Конфликт со стрельбой произошел вечером 19 апреля в городе Бирюч Красногвардейского округа Белгородской области на пересечении улиц Московской и 1 Мая. Ранения получили три человека. Об этом сообщили в региональном УМВД и областной прокуратуре.

По информации полиции, сообщение о стрельбе поступило в минувшее воскресенье в 21:45. На место были направлены ближайшие наряды патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Участники конфликта установлены — у них изъяли два травматических пистолета и охотничье ружье.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Белгородской области.

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что Правобережный райсуд Липецка удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу 63-летнего жителя Чаплыгинского района, которого подозревают в том, что он застрелил полицейского. Сотрудник правоохранительных органов был ранен в шею и скончался на месте происшествия.

Денис Данилов