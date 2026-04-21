В Белгородской области из-за атак ВСУ за прошедшие сутки пострадали три человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области, применив для этого не менее 133 беспилотников и 20 боеприпасов. В итоге пострадали три человека. Были повреждены 15 частных домов и 18 транспортных средств, включая полуприцеп автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Замостье Грайворонского округа от атаки беспилотника пострадала 19-летняя девушка. Она продолжит лечение дома. В населенном пункте также повреждены два частных дома, гараж и три легковых автомобиля. В селе Дорогощь пострадал легковой автомобиль, а в селе Почаево — транспортное средство и гараж. Всего ВСУ выпустили по муниципалитету 18 БПЛА.

Шебекинский округ был атакован 30 беспилотниками. В городе Шебекино пострадали двое мирных жителей. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Из-за ударов дронов в городе повреждены частный дом и легковой автомобиль, в селе Архангельское — три частных дома, соцобъект и транспортное средство. В селе Новая Таволжанка пострадали три частных дома и два автомобиля, в селе Вознесеновка — частный дом.

С 13 по 19 апреля удары ВСУ по Белгороду привели к повреждениям 33 квартир и четырех частных домов. За эту же неделю региональным властям удалось отремонтировать 60 пострадавших жилых объектов.

Кабира Гасанова