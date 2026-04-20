В Белгороде 37 домов и квартир пострадали за неделю от ударов ВСУ

За неделю с 13 по 19 апреля в Белгороде в результате ударов ВСУ повреждения получили 37 жилых объектов — 33 квартиры и четыре частных дома. За тот же срок восстановить удалось 60 поврежденных помещений. Об этом 20 апреля сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

По словам господина Демидова, недельный план по восстановлению жилья выполнен полностью. На эту неделю он также составляет 60 объектов. Всего в областном центре сейчас остается восстановить 262 дома и 402 квартиры.

В работе также находятся документы по 34 автомобилям, поврежденным из-за обстрелов ВСУ. Завершить оценку по транспорту планируют к 26 апреля.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что за прошлые сутки 70 раз была атакована с применением артиллерии территория Курской области. Сбиты 75 беспилотников, трижды БПЛА нанесли удары при помощи взрывных устройств. В результате атак по объекту энергетики в Рыльском районе было нарушено электроснабжение пяти населенных пунктов.

