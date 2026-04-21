В Уфе компанию оштрафовали на 10 млн рублей за дачу взятки

ООО «Проектгрупп» оштрафовано на 10 млн руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в 2021–2024 годах учредитель «Проектгрупп» Василий Ивлев передал 3,1 млн руб. заместителю руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» за обеспечение формирования конкурсной документации, объявление фирмы победителем торгов, а также беспрепятственную приемку работ.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2024 года Кировский райсуд Уфы оштрафовал экс-заместителя руководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии Ильшата Ишмуратова на 4,5 млн руб. В конце марта Верховный суд Башкирии ужесточил наказание: назначил осужденному пять лет колонии строгого режима с лишением права работать на госслужбе в течение пяти лет.

Майя Иванова