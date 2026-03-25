Экс-замначальника УДХ Башкирии получил реальный срок вместо штрафа

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание экс-заместителю руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» Ильшату Ишмуратову.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле 2024 года Кировский райсуд Уфы признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и оштрафовал на 4,5 млн руб. В конце мая 2025 года Верховный суд Башкирии частично пересмотрел приговор, оставил штраф в силе и запретил Ильшату Ишмуратову работать на госслужбе в течение семи лет.

ВС Башкирии изменил приговор и назначил осужденному пять лет колонии строгого режима с лишением права работать на госслужбе в течение пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как установили суды, с февраля 2021-го по февраль 2024 год бывший тогда заместителем главы дорожного управления Ильшат Ишмуратов получил 3,1 млн руб. от учредителя компании «Проектгрупп» Василия Ивлева.

С октября 2020-го по август 2024 года компания заключила с УДХ 12 госконтрактов на комплексную диагностику и оценку технического состояния дорог Башкирии. Их общая сумма превысила 238 млн руб. В процессе исполнения контрактов господин Ишмуратов получал лично и через посредника взятки, суммы которых варьировались от 100 тыс. до 1 млн руб., установили в суде. Деньги передавались за обеспечение победы на аукционах и торгах при заключении госконтрактов и подписание актов сдачи-приемки выполненных работ.

