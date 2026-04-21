В Новосибирске объявлен тендер на строительство дороги на территории ПЛП

АО «Управляющая компания "Промышленно-логистический парк"» (АО «УК "ПЛП"») объявило два аукциона на строительство межплощадочной двухполосной дороги на территории парка. Начальная максимальная цена контрактов составляет 110,9 млн руб. и 116,5 млн руб. Итоги конкурса подведут 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Протяженность дороги категории IIB составляет 693 м и 765 м, ширина проезжей части – 7 м, расчетная скорость транспорта — 60 км/ч. Участки должны обеспечить движение грузовых автомобилей с производственных комплексов резидентов. На них предполагается строительство откосов, установка сигнальных столбиков, обустройство освещения и нанесение разметки.

Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2026 года. Гарантийный срок для дорожного полотна и слоев основания составляет восемь лет. Источником финансирования являются средства областного бюджета.

В 2026 году управляющая компания намерена построить на территории парка ряд инфраструктурных объектов для обеспечения резидентов. В списке – канализационный коллектор, газопровод, трансформаторная подстанция с общим объемом инвестиций около 1,5 млрд руб. По данным ПЛП, на площадке на сегодняшний день свободны порядка 140 га (из более 1 тыс. га) для размещения новых предприятий. Всего в парке реализуют свои инвестпроекты 45 компаний.

Лолита Белова