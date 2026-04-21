FT: Совет мира Трампа обсудил с DP World строительство порта в Газе

Представители созданного президентом США Дональдом Трампом Совета мира обсудили с одним из ведущих портовых операторов DP World возможность строительства нового морского порта в Газе. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, также обсуждался вариант строительства в Египте, на ближайшей к сектору Газа части побережья.

Источники FT сообщили, что на переговорах обсуждали как в целом перспективы партнерства «Совета мира» и компании из ОАЭ, так и, в частности, возможное создание «зоны свободной торговли в разрушенном войной секторе Газа». Совместная работа здесь предполагает организацию поставок в анклав различных товаров и гуманитарных грузов, обеспечение складирования и безопасности, пишет издание.

По оценкам международных организаций, восстановление Газы, где за последние два года из-за израильских бомбардировок было разрушено большинство зданий, обойдется примерно в $70 млрд, указывает Reuters.