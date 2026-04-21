Более 100 семей в Удмуртии получили региональный маткапитал в начале года

112 молодых семей в Удмуртии получили региональный маткапитал в размере 300 тыс. руб. на третьего и последующего ребенка, заявил глава республики Александр Бречалов на сессии Госсовета региона.

Он озвучил данные и по другим мерам поддержки. Так, 53 матери—студентки на очной форме обучения с начала года получили по 150 тыс. руб. при постановке на учет по беременности. В январе—апреле в точки бесплатного проката детских вещей обратились 1,1 тыс. семей. Детям из трех многодетных семей было компенсировано 50% стоимости обучения в вузах и ссузах Удмуртии.

Напомним, региональный маткапитал могут получить только молодые семьи в возрасте до 35 лет включительно на третьего и последующих детей. Если при этих условиях рождается двое и более детей, то выплата предоставляется на каждого ребенка. На меру поддержки средства заложены в бюджете региона. Она начала действовать с 1 января 2026 года.