Правительство Удмуртии утвердило «региональный маткапитал» на третьего ребенка

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов подписал постановление о «региональном маткапитале» на третьего и последующих детей в размере 300 тыс. руб. Он будет выплачиваться с 1 января 2026 года. Документ опубликован на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Напомним, мера поддержки была анонсирована на прямой линии главы Удмуртии Александра Бречалова. Выплату могут получить только молодые семьи в возрасте до 35 лет включительно. Если при этих условиях рождается двое и более детей, то выплата предоставляется на каждого ребенка. На меру поддержки средства заложены в бюджете региона.

Владислав Галичанин