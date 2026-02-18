Макрон назвал свободу слова в интернете «полной чушью»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что свобода слова в интернете теряет смысл без прозрачности алгоритмов социальных сетей. Об этом он сказал на встрече со студентами во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели.

«Свобода слова — это полная чушь, если никто не знает, как вас ведут по пути так называемой свободы слова, особенно если этот путь ведет от одной ненавистнической речи к другой»,— отметил господин Макрон (цитата по Bloomberg). По его словам, пользователи могут незаметно направляться от одного «ненавистнического» материала к другому.

Президент Франции подчеркнул, что власти требуют не регулирования, а открытости принципов работы платформ. «Не имея ни малейшего понятия, как эти алгоритмы (соцсетей.— "Ъ") созданы, как они протестированы, чему они вас научат, <…> мы не просим о регуляции, мы не просим IP, мы просим сделать их прозрачными»,— заявил он.

В январе 2025 года французская прокуратура начала расследование в отношении соцсети X по подозрению в использовании алгоритмов для иностранного вмешательства. Париж запросил доступ к системе рекомендаций и данным о публикациях пользователей. В феврале 2026-го прошли обыски во французском офисе компании, а владельца платформы Илона Маска и бывшего гендиректора Линду Яккарино пригласили на допрос.