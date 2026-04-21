За последние 10 лет доля ежегодно посещающих гинеколога россиянок в возрасте 18–45 лет сократилась на 18%. Если в 2016 году профилактические осмотры регулярно проходило 76% жительниц страны, то к 2026 году этот показатель снизился до 58%. Такие данные озвучили во время презентации результатов ежегодного всероссийского исследования «Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер" 2026» со ссылкой на исследования аналитического центра НАФИ. Врач, акушер-гинеколог медицинской сети «Клиника Екатерининская» Наира Маркарова пояснила, почему игнорирование визитов к специалисту может представлять опасность для женского здоровья.

Наира Маркарова

«По статистике, около 36% женщин не посещают гинеколога потому, что у них отсутствуют жалобы. Позиция эта довольно опасная. Регулярные осмотры помогают обнаруживать патологии на самых ранних стадиях, когда лечение будет наиболее эффективным. Доброкачественные новообразования яичников, эндометриоз, воспалительные процессы органов малого таза, инфекции, передающиеся половым путем, кисты, миомы, полипы, предраковые состояния шейки матки, связанные с носительством вируса папиломы человека (ВПЧ),— все это можно выявить во время визита к специалисту. Например, ВПЧ иногда вообще не имеет клинических проявлений.

Женщине репродуктивного возраста врач во время приема может провести тесты на фертильность, дать рекомендации по контрацепции или подготовке к беременности. Если это женщины в период менопаузы или в постменопаузальном периоде, то гинекологические осмотры помогают контролировать гормональный фон, исключить онкологические заболевания, так как в этом периоде риски онкологии всегда высоки. Так, в нашей клинике количество консультаций у врачей-гинекологов по состоянию на март 2026 года выросло на 19% год к году (с 5790 до 6866 консультаций).

Но, к сожалению, все, что связано с инвестициями в будущее, сегодня отходит на второй план в условиях экономической нестабильности. В нашем обществе до сих пор медицину воспринимают не столько как профилактику, сколько как способ спасения от заболеваний».