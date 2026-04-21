Трое военнослужащих Японии погибли при взрыве снаряда в танке

Во время учений на полигоне в Хиджудае на юго-западе Японии во вторник произошел несчастный случай, при котором погибли трое военнослужащих Сил самообороны страны (SDF), еще один получил ранения, сообщает агентство Kyodo News.

Со ссылкой на информацию военных сообщается, что причиной стал взрыв боеприпаса в башне танка около 8:40 утра местного времени (2:40 мск). Снаряд взорвался до того, как был произведен выстрел. Все четверо в момент взрыва находились в танке. Выживший получил ожоги лица.

Обстоятельства произошедшего расследует Минобороны страны. Двоим из них было за 30, а одному — за 40 лет, сообщили в вооруженных силах.

