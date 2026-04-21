Суд арестовал экс-замглавы Тяжинского округа Кузбасса за превышение полномочий

Тяжинский районный суд Кузбасса избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего первого заместителя главы Тяжинского муниципального округа. Ему вменяют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, фигурант дела обеспечил строительство, ввод в эксплуатацию и приобретение в муниципальную собственность девяти жилых помещений в доме, возведенном при отсутствии проектной документации. Кроме того, при строительстве объекта использовались материалы, которые не соответствовали условиям контракта.

Жилье впоследствии было передано детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ущерб бюджету Тяжинского муниципального округа следствие оценивает на сумму более 9,5 млн руб.

Александра Стрелкова