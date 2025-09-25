Южная Корея: запасы высокообогащенного урана в КНДР достигают 2 тонн

Южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чон Дон Ён заявил на пресс-конференции, ссылаясь на данные разведки, что северокорейские соседи обладают запасами высокообогащенного урана объемом до 2 тыс. кг. Об этом в четверг сообщает агентство Рёнхап.

«Необходимо срочно остановить это. — приводит агентство слова министра. — И в этот самый час урановые центрифуги в четырех районах (Северной Кореи) работают для накопления ядерных материалов».

Он добавил, что зашедшие в тупик усилия по денуклеаризации Корейского полуострова могло бы подкрепить возобновление переговоров между КНДР и США. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что открыт для переговоров с США, если Вашингтон отбросит требование о денуклеаризации.

Эрнест Филипповский