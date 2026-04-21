Запасы золота в международных резервах России упали на 0,27% в марте

Запасы монетарного золота в международных резервах России в течение марта снизились на 0,27% или на 6,2 тонны. Как следует из сообщения Центробанка, по состоянию на 1 апреля запасы составили 74,1 млн унций или 2304,7 тонн.

Стоимость золота в резервах за март упала на 13,03% с $384,025 млрд до $333,968 млрд. Доля золота в международных резервах снизилась с 47,45% до 44,59%.

По данным Reuters, с начала года Центробанк продал 21,772 тонны золота. Регулятор с осени 2025 года проводит операции по купли-продажи золота на внутреннем рынке. Это позволяет ЦБ поддерживать необходимый уровень валютной диверсификации резервов объемом около $775 млрд, в которых доля золота существенно выросла за последние годы из-за роста его цены, пишет агентство.

Влад Никифоров