В Кузбассе будут судить банду спортсменов, обложивших данью наркодилеров

Прокуратура Кемеровской области направила в суд дело ОПГ спортсменов, действовавшей в городе Белово. Ее участникам предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Организатором банды, насчитывавшей 12 участников, следствие считает 27-летнего тренера по единоборствам. В состав ОПГ вошли его воспитанники и их знакомые, в том числе несовершеннолетние. По информации управления Следственного комитета, обвиняемые похищали деньги и имущество наркозависимых и дилеров. «Преступления совершались с особой жестокостью, издевательствами и мучениями для потерпевших, в отношении некоторых из них были совершены насильственные действия сексуального характера», — рассказали в следственном ведомстве.

В ноябре 2024 года ОПГ была обезврежена сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. В рамках расследования уголовного дела девять человек признаны потерпевшими. Действиями обвиняемых им причинен материальный ущерб на сумму более 260 тыс. руб. В целях его возмещения на автомобиль организатора группировки стоимостью 900 тыс. руб. наложен арест.

Илья Николаев