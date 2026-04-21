Обнаруженные в барсетке иностранца $30 тыс. привели к расследованию в Иркутске

Иркутская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наличных в крупном размере (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ). Сотрудники ведомства пресекли вывоз 48-летним иностранным гражданином более $30 тыс. в Наманган (Узбекистан).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инспекторы при выборочном контроле на «зеленом коридоре» с помощью рентген-техники обнаружили в барсетке пачки с купюрами. Пассажир подтвердил, что перевозит наличные, однако в тысячу раз занизил сумму денежных средств.

Фигуранту дела грозит штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных или ограничение свободы на срок до двух лет, говорится в сообщении Иркутской таможни.

Как писал «Ъ-Сибирь», иркутские таможенники возбудили пять уголовных дел по фактам контрабанды 528 желез кабарги на общую сумму 29 млн руб.

Михаил Кичанов