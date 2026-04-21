Челоблсуд оставил в СИЗО обвиняемого в даче взятки за незаконную стройку у озера

Челябинский областной суд оставил под стражей жителя Челябинска, обвиняемого в даче взятки руководителю ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». Он пробудет в СИЗО до 26 мая 2026 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты полагали, что следствие не представило достоверных доказательств причастности горожанина к преступлению и возможности скрыться. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест либо на подписку о невыезде. Но постановление Центрального районного суда Челябинска оставили в силе.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в конце марта местного жителя задержали сотрудники УФСБ России по региону по подозрению в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным СК, днем 26 марта 47-летний горожанин передал руководителю государственного бюджетного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» у здания 1 млн руб. от общей суммы взятки в 2 млн руб. Так местный житель хотел избежать ответственности за незаконное возведение комплекса обслуживания туристов у озера Тургояк и сноса построек. Позже челябинец хотел передать вторую часть взятки. Руководитель учреждения действовал в рамках операции.

Виталина Ярховска