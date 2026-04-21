Уголовное дело о расторжении договора на пассажирские перевозки заведено в Канске

В Канске (Красноярский край) возбуждено уголовное дело о незаконном расторжении муниципальных контрактов на пассажирские перевозки по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, с 2021 года индивидуальный предприниматель организовывал работу муниципальных автобусных маршрутов в городе. Однако в декабре 2025-го горадминистрация в одностороннем порядке расторгла с ним контракты на перевозку пассажиров.

Бизнесмен в результате действий мэрии понес прямые убытки, также под угрозой сокращения оказались более 50 работников. Кроме того, местные жители лишились части востребованных маршрутов. В ходе проверки прокуратуры было установлено, что власти города вместо смены стороны соглашения в порядке преемственности расторгли контракт.

«Механизм правового ухода от заключенных обязательств был формальным: ликвидация одного подразделения администрации использовалась не для оптимизации, а как повод вытеснить конкретного перевозчика»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова