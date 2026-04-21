Поставки заводов «Сибцема» по железной дороге упали на 35% в I квартале 2026 года

ООО «КузбассТрансЦемент» («дочка» АО «ХК "Сибцем"», отвечает за эксплуатацию железнодорожного парка) в первом квартале 2026 года поставило заказчикам 261 тыс. т цемента, произведенного заводами холдинга. Это на 35% меньше, чем в январе-марте 2025-го, рассказали в компании.

«Ситуация на рынке железнодорожных перевозок нашей страны остается сложной — второй год подряд объемы доставляемых грузов сокращаются. Единственный сегмент, который показывает положительную динамику, — транспортировка продукции предприятий химической промышленности, в первую очередь минеральных удобрений, востребованных за рубежом»,— отметил управляющий директор ООО «КузбассТрансЦемент» Эдуард Ишимов.

В первом квартале 2026 года компания перевезла в собственных вагонах 1,25 млн т различных грузов, что соответствует тому же периоду годом ранее. По итогам года «КузбассТрансЦемент» планирует выйти на показатель — 6 млн т.

ООО «КузбассТрансЦемент» — зарегистрировано в Новосибирске в 2001 году, входит в ХК «Сибцем» с 2006 года. Парк компании состоит из 5164 единиц подвижного состава — 2495 полу- и 550 крытых вагонов, 2029 хоппер-цементовозов, 90 думпкаров. В 2025 году выручка организации составила 7,14 млрд руб. (-4,7%), чистая прибыль — 890 млн руб. (-32,1%). ХК «Сибцем» объединяет 14 предприятий и входит в тройку крупнейших производителей цемента в России.

Михаил Кичанов