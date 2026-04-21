Полиция назвала бытовой конфликт причиной убийства восьмерых детей в Луизиане

Житель города Шривпорта (Луизиана, США) застрелил восьмерых детей из-за затяжного бытового конфликта, заявил на пресс-конференции начальник городской полиции Уэйн Смит. На это указывают все собранные улики и показания, передает его слова Reuters.

Уэйн Смит раскрыл хронологию событий, которые произошли 19 апреля. 31-летний Шамар Элкинс сначала отправился к дому своей девушки, где открыл стрельбу и похитил троих детей (позже их нашли невредимыми). Затем он приехал к своей жене: там находились восемь детей в возрасте от 3 до 11 лет, семеро из которых были его родными детьми. После расправы он пытался скрыться на угнанном автомобиле, но после погони и перестрелки с полицейскими погиб. Во время нападений он также тяжело ранил жену и подругу — сейчас обе женщины находятся в больнице в критическом состоянии.

Родственники убийцы в интервью The New York Times рассказали, что Элкинс страдал психическим расстройством и в последнее время высказывал мысли о суициде. Он находился в состоянии сильного стресса из-за развода, который потребовала его супруга, сообщили члены семьи.

Следователи выясняют, как Элкинс, имевший судимости и официальный запрет на владение оружием, смог достать «пистолет штурмового типа». Известно, что в последнее время мужчина работал в службе доставки, а с 2013 по 2020 год служил в Национальной гвардии Луизианы специалистом по системам связи и огневой поддержке.