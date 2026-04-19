Восемь детей погибли при стрельбе в штате Луизиана

Восемь детей погибли при стрельбе в городе Шривпорт, штат Луизиана. Об этом сообщил телеканал NBC News и местная полиция. Возраст погибших — от одного года до 14 лет.

Неизвестный открыл огонь на двух улицах — на Западной 79-й улице и на улице Харрисон. По данным полиции, в общей сложности десять человек получили огнестрельные ранения.

Нападавший попытался скрыться и угнал автомобиль. Во время погони мужчину застрелили полицейские. Полиция не предоставила никакой информации о подозреваемом, при этом пресс-секретарь ведомства Кристофер Борделончто отметил, что некоторые из погибших детей были родственниками стрелявшего. Мотив нападения пока не ясен. Предварительно, оно могло произойти из-за бытового конфликта.