Финляндия привлечет резервистов для наблюдения за украинскими дронами

Оборонительные силы Финляндии объявили о созыве резервистов на учебные сборы для усиления контроля над территориальной целостностью страны. Основная причина такого решения заключается в усилении контроля над воздушным и морским пространством.

В последние недели ВВС, ВМС и Пограничная охрана Финляндии работают в усиленном режиме в районе Финского залива и на юго-востоке страны, пишет Yle. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью изданию объяснил, что штатный персонал перегружен из-за необходимости постоянно отслеживать появление украинских беспилотников на подлете к границам страны. «Мы сейчас находимся в ситуации, когда нам требуется небольшая помощь со стороны резервистов... У нас есть определенное количество штатного персонала, и их нельзя перегружать задачами по наблюдению бесконечно долго»,— сказал он в интервью изданию.

В ведомстве подчеркивают: прямой военной угрозы Финляндии нет. Точные задачи резервистов засекречены. Длительность сборов не разглашается. В армии страны объясняют, что сложившаяся ситуация обусловлена самообороной Украины против России.

За последнее время на юго-востоке Финляндии обнаружили четыре упавших беспилотника, которые были идентифицированы как украинские. Премьер-министр страны Петтери Орпо называл происшествия нарушением территориальной целостности и предполагал, что дроны Вооруженных сил Украины могли залететь в Финляндию из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы. Президент страны Александр Стубб заявлял, что не видит военной угрозы для Финляндии.

