Bloomberg назвало имя вероятного преемника Тима Кука в Apple

Сменщиком Тима Кука на посту генерального директора Apple, скорее всего, станет Джон Тернус, пишет Bloomberg. Именно его в компании видят в качестве наиболее подходящего кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephen Lam / Reuters Фото: Stephen Lam / Reuters

Как отмечает агентство, господину Куку в следующем месяце исполнится 65 лет, а многие из его команды топ-менеджеров уже покинули Apple. Среди них оказался и Джефф Уильямс — операционный директор компании, правая рука гендиректора и человек, которого многие считали его потенциальным преемником.

Агентство называет господина Тернуса наиболее вероятным сменщиком господина Кука в силу возраста (ему сейчас 50 — столько же было нынешнему гендиректору, когда он возглавил Apple), а также специфики его работы. Господин Тернус возглавляет разработку аппаратного обеспечения, а Apple «больше нуждается в техническом специалисте, нежели в менеджере по продажам или операционном директоре». Ведь, несмотря на рост продаж и числа продуктов при господине Куке, Apple почти ничего не предложила пользователям с точки зрения прорывных технологий, считает Bloomberg.

Кирилл Сарханянц