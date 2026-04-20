Олег Газманов перенес концерт в Волгограде в камерный зал из-за низких продаж

Народный артист России Олег Газманов, запланировавший выступление в Волгограде на 26 апреля, сменил концертную площадку. Вместо просторного «Экспоцентра» певец выступит в более камерном Доме офицеров. Соответствующее объявление появилось в Telegram-канале артиста.

Вслед за «переездом» организаторы тура «Я по жизни загулял» снизили цены: теперь максимальная стоимость билета составляет 5,5 тыс. руб., минимальная — 2 тыс. Тем не менее, за неделю до концерта в продаже остается 983 билета, и аншлаг не предвидится.

Проблемы с продажами билетов в Волгограде коснулись не только Олега Газманова. Юбилейный концерт Дениса Майданова, который состоялся 20 апреля в ЦКЗ Волгоградской филармонии, также не собрал полный зал: за день до выступления в продаже были 439 билетов стоимостью от 1,8 тыс. до 5 тыс. руб. А выступление SHAMAN’а (Ярослава Дронова), запланированное на 24 апреля в «Экспоцентре», отменили еще в конце марта.

Согласно результатам опроса ИА «Высота 102», есть ряд причин, почему жители не идут на концерты: не хватает денег даже на самые дешевые билеты, отсутствие интереса к заявленным в афишах выступлениям. Еще 30% участников опроса отметили, что на массовых мероприятиях они не чувствуют себя в безопасности.

Волгоградский политолог Александр Сайгин в своем Telegram-канале отметил, что публика устала от патриотичных певцов.

Нина Шевченко