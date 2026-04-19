Патриотическая эстрада не собрала аншлаг в Волгограде

439 билетов остаются непроданными на юбилейный концерт Дениса Майданова, который состоится 20 апреля в ЦКЗ Волгоградской филармонии. Стоимость билетов — от 1,8 до 5 тыс. руб. В партере свободны 268 мест, на правом ярусе — 8, на левом — 10. На балконе доступны 123 билета, на правом балконе — 17, на левом — 23.

26 апреля в «Экспоцентре» должен пройти концерт Олега Газманова в рамках тура «Я по жизни загулял». Цены — от 2 до 6 тыс. руб. За неделю до события в продаже остается 983 билета, аншлаг не предвидится.

Концерт SHAMAN'а (Ярослава Дронова), запланированный на 24 апреля в том же «Экспоцентре», отменен еще в конце марта. Причина — крайне низкие продажи: реализовано лишь 10% билетов при цене от 2,5 до 10 тыс. руб., сообщал V1.RU. А по данным ТАСС, концерт отменили по техническим причинам.

Политолог из Волгограда Александр Сайгин в своем Telegram-канале резюмировал: «Наелся народ песен от самых патриотичных певцов. Чёс закончился».

Нина Шевченко