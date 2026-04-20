Депутаты отозвали проект о лишении гражданства за уклонение от воинского учета

Депутаты Госдумы отозвали законопроект, в котором предлагалось лишать гражданства тех, кто не встал на воинский учет. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в июле 2025 года.

Документ об отзыве законопроекта подписали авторы инициативы — председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, зампред Андрей Красов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и зампред Эрнест Валеев (все — «Единая Россия»).

Законопроект предполагал, что военкомат будет направлять в МВД сведения для принятия решения о прекращении гражданства. Если гражданин явится в военкомат за 30 дней, заключение отменяется.

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет.