Транспортная доступность в агломерации задерживается в пути

После заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти стало известно, что проект ТПУ «Сертолово» пока находится в стадии прохождения госэкспертизы, хотя запуск узла должен был состояться еще в прошлом году, транспортную муниципальную реформу в 47-м регионе начнут со следующего года, а с метро в Кудрово по-прежнему все сложно. Эксперты подтверждают, что из-за пробуксовки совместных инфраструктурных проектов города и области дорожная ситуация на границе агломерации оставляет желать лучшего, хотя есть и некоторые положительные сдвиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многоэтажные жилые дома в Кудрово

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Многоэтажные жилые дома в Кудрово

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Очередное заседание Координационного совета агломерации провел вчера в режиме видео-конференц-связи заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев. В работе совета участвовали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко, представители федеральных министерств и ведомств, банковского сообщества, руководители крупнейших транспортных и строительных компаний, профильных комитетов города и области. На повестке дня стояли мегапроекты, связывающие два соседних региона: строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), правобережного участка петербургского метро в Кудрово, организация пригородного дорожного сообщения.

О ходе строительства инфраструктуры под метро в Кудрово рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин. Со своей стороны 47-й регион зарезервировал земельные участки и выполнил проект планировки территории по всей протяженности трассы, включая электродепо Южное, перевел земли лесного фонда и поставил их на кадастровый учет с категорией земель промышленности, энергетики и транспорта, подготовил проект соглашения о предоставлении субсидии. Субсидия из федерального центра требуется либо на самостоятельный выкуп земли Ленобластью, либо бюджету Санкт-Петербурга на выкуп земельных участков, в частности, гаражей по линии прохождения трассы.

«Каждый год мы уже буквально в течение, наверное, пяти лет заказываем оценку этих участков, под эти участки выделяем финансирование, но оно, как правило, переносится на следующий год... Хотелось бы уже эту работу начать как можно быстрее... поэтому просим оказать содействие бюджету Санкт-Петербурга в строительстве этой линии метро»,— обратился к федеральным чиновником господин Харлашкин.

Губернатор Дрозденко проинформировал, что в сентябре регион начнет изъятие земельных участков под сооружение вестибюля станции метро в Кудрово.

Представители РЖД сообщили, что проектная документация строительства железнодорожной ветки на Левашово и Сертолово проходит госэкспертизу. Ранее Октябрьская дирекция капитального строительства ОАО РЖД планировала закончить разработку проектной документации по ТПУ «Сертолово» стоимостью 5,75 млрд рублей в четвертом квартале 2022 года и получить ее из Главгосэкспертизы в начале 2023 года. Объектами проектирования являются участок железной дороги протяженностью 5,5 км, два новых остановочных пункта «Песочное-2» и «Сертолово», турникетно-кассовый павильон в Сертолово и путепровод через автомобильную дорогу Парголово-Огоньки. Запустить движение по участку десяти пар поездов в сутки с подвижным составом «Ласточка» в составе пяти вагонов собирались во второй половине 2024 года (см. «Ъ-СПб» от 17.08.2022).

Председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк рассказал о достижениях региона в рамках проводимой транспортной реформы: «Мы вывели на линии новые автобусы, внедрили цифровые системы оплаты и контроля, наладили единый билет с Петербургом. До октября заработает мобильное приложение для пассажиров, а с 2026 года начнем муниципальную реформу — она затронет все внутримуниципальные маршруты, где подвижного состава в пять раз больше».

По словам руководителя областного комтранса, на муниципальную реформу потребуется более 20 млрд рублей. А господин Дрозденко обратил внимание федеральных властей, что для перехода на этот уровень реформы потребуется защитное финансирование. «Если нам за пять лет наша реформа обойдется более чем в 8 млрд рублей, то вместе с муниципалами потребуется дополнительное финансирование еще 12 млрд рублей»,— подсчитал глава региона. Губернатор Дрозденко предложил рассмотреть вместе с Минтрансом возможность применения каких-то механизмов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», чтобы помочь Ленобласти реализовать эту реформу хотя бы на первом этапе.

В свою очередь, Александр Беглов отметил на совещании, что количество автобусных маршрутов, соединяющих два соседних региона, уже превысило две сотни. Реализация проекта ТПУ «Сертолово» важна еще и с точки зрения повышения транспортной доступности развивающегося в поселке Песочный медицинского кластера, в который входят Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. академика Гранова, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Петрова и другие федеральные медучреждения.

Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин полагает, что единственным действенным способом решить транспортные проблемы агломерации являются открытие в области станции метро и прокладка линии безрельсового трамвая. Но пока все проекты, связанные с этими предложениями, очень далеки от стадии реализации.

«Огромные жилые массивы, такие как Мурино и Кудрово, разрастаются колоссальными темпами, за которыми явно не успевает развитие транспортной сети»,— констатирует эксперт.

«Ъ-СПб» уже сообщал, что была идея соединить город и Всеволожский район Ленобласти скоростным трамваем, для чего областные власти даже подписали соглашение с тремя крупными девелоперами — ЦДС, Setl и «Самолет» — по финансированию застройщиками подготовки предпроектых изысканий для сооружения линии (см. «Ъ-СПб» от 20.10.2022).

В рамках проработки возможности строительства трамвайной линии от деревни Новосаратовка Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленобласти до улицы Народной в Санкт-Петербурге с подключением к существующей трамвайной сети Невского района города была разработана предпроектная документация. Однако в конце прошлого года стало известно, что проект не был поддержан администрацией Санкт-Петербурга ввиду планов города по продлению Дальневосточного проспекта только к 2040 году и отсутствия в настоящее время возможности финансирования работ по переустройству инженерных сетей в створе продолжения Дальневосточного проспекта и трамвайной линии.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков говорит, что в профессиональных кругах были сомнения относительно реальности выполнения проекта ТПУ «Сертолово». Сложности там, скорее всего, связаны с Минобороны, которому принадлежат прилегающие территории, возможно, этим вызвана задержка проекта, предполагает аналитик. Что касается Кудрово, то там главная проблема связана с только с финансированием, рассуждает господин Булгаков. «Как я пониманию, Ленобласть уже всеми силами намекает, что станция должна строиться за счет бюджета Петербурга,— поясняет эксперт.— Самому городу тоже нужна эта станция, потому что там может быть организовано депо для четвертой линии петербургского метрополитена, которая сейчас пользуется электродепо "Невское"».

Со своей стороны, продолжает господин Булгаков, Ленобласть делает все необходимое для появления метро в Кудрово: «Сейчас там строится развязка, очертания транспортно-пересадочного узла уже появились, земли зарезервированы. Осталось только построить метро».

В целом в транспортном сообщении между городом и областью заметны положительные изменения. По наблюдениям господина Булгакова, в Ленобласти стали неплохо содержать и обновлять дороги, а также, что важно,— ремонтировать мосты. «Это сегодня самые трудоемкие и дорогостоящие задачи»,— говорит транспортный аналитик. В части общественного транспорта наконец-то «случился большой прогресс», отмечает он, потому что это была самая слабая сторона региона. «То, что на областных маршрутах наконец-то стали оплачивать перевозчикам выполненные рейсы (а не просто компенсировать полную и льготную стоимость проезда, как до реформы) — это здорово. Кроме этого, появилась более комфортная техника, низкопольные автобусы, более или менее приемлемый сервис»,— перечисляет позитивные последствия реформы господин Булгаков. Но при этом немало маршрутов продолжает работать на технике без низкопольного подвижного состава.

«В такие населенные пункты, как Мурино и Бугры, людей должны возить автобусы большого класса, а не среднего. Но из-за того, что в этих городах не предусмотрены комфортные разворотные площадки, эта проблема сохраняется. Даже из Кудрово, где на маршрутах работает достаточно больших автобусов, транспорт вынужден уезжать на стоянку в город. И эту проблему еще предстоит решить»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен