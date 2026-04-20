Российские силы ПВО за пять часов сбили 22 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО в период с 15:00 до 20:00 мск уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над территориями Белгородской и Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, под удар попали пять муниципалитетов, обошлось без пострадавших. В других регионах оперативно ситуацию не прокомментировали.

До этого, с 8:00 до 15:00 мск, над Россией уничтожили 33 беспилотника. Атаке подверглись те же регионы. Точное число сбитых над каждым из них в Минобороны не привели.