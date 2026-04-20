Российские силы ПВО за семь часов сбили 33 беспилотника

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 15:00 мск уничтожили 33 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Дроны сбивали над территориями Белгородской и Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

По словам курского губернатора Александра Хинштейна, один из БПЛА ударил по агрофирме в Хомутовском районе. Один человек погиб, еще трое — пострадали. В других регионах ситуацию оперативно не прокомментировали.

С 20:00 мск 19 апреля до 7:00 мск 20 апреля над российскими регионами уничтожены 112 беспилотников. БПЛА сбиты над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Точное число по каждой из областей в Минобороны не привели.