Александр Петров рассказал о своем детстве на Черкизовском рынке в 1990-е

В 1990-е годы еще ребенком актер Александр Петров проводил много времени на Черкизовском рынке. Там его родители торговали, чтобы зарабатывать во время кризиса. Об этом актер рассказал в интервью «Ъ» в преддверии выхода фильма «Коммерсант» Федора и Никиты Кравчуков в прокат. Александр Петров сыграл в картине главную роль.

«Я очень хорошо помню запах этого Черкизовского рынка, он разный: какой-то жареный, где-то жженый такой, острый очень запах торговых рядов. Маме с папой пришлось заниматься торговлей, как и многим в нашей стране, бросив свои основные профессии и работу, потому что либо увольняли, либо совсем не платили... По сути, мой отец был коммерсантом своего времени»,— поделился воспоминаниями Александр Петров.

В 90-е семья Александра Петрова в Переславле-Залесском. По словам актера, тогда он слабо понимал, что происходило вокруг. При этом многие вещи он запомнил. «Я очень хорошо помню разделение города на районы: туда можно, сюда нельзя. Были некие влиятельные люди в виде бандитов и так далее... Как родители могли в какой-то момент искать по старым курткам деньги... И когда находили эти деньги в зимних куртках, то действительно был праздник для всей семьи»,— рассказал господин Петров.

