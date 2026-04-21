Через вендинг в России продается не более 1% продуктов питания

Через вендинговые аппараты в России продается не более 1% от всех продуктов питания. Об этом в интервью “Ъ” рассказал основатель ГК Uvenco Борис Белоцерковский. Такая статистика в целом соответствует общемировому уровню, говорит господин Белоцерковский. Хотя, по его оценке, в некоторых странах этот показатель может достигать 1,5%.

Борис Белоцерковский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Борис Белоцерковский

Самым оборотным товаром в вендинге является вода, говорит Борис Белоцерковский. Ее покупают особенно часто в теплое время года. Самой маржинальной продукцией является кофе, добавляет он. По его оценке, в Москве маржинальность кофейных напитков может составлять 80%, а в регионах — 70%.

