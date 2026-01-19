В Воронежской области по итогам 2025 года зафиксированы самые высокие зарплаты в Черноземье

Медианная предлагаемая зарплата в Воронежской области в декабре 2025 года составила 73,6 тыс. руб., что на 21% выше показателя годичной давности. В декабре 2024 года она оценивалась в 61 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru (ранее HeadHunter).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В рейтинге регионов Центрального федерального округа (ЦФО) Воронежская область заняла шестое место по уровню медианной предлагаемой зарплаты. Регион уступил Москве (107,5 тыс. руб.), Московской области (93,4 тыс. руб.), Калужской (79,4 тыс. руб.), Тульской (76,4 тыс. руб.) и Тверской (74,4 тыс. руб.) областям. При этом Воронежская область опередила все регионы Черноземья: Белгородскую (69,7 тыс. руб.), Липецкую (68,8 тыс. руб.), Тамбовскую (66,5 тыс. руб.), Курскую (65,4 тыс. руб.) и Орловскую (64,5 тыс. руб.) области.

Наиболее высокие доходы в Воронежской области, по версии hh.ru, работодатели предлагали топ-менеджерам — в среднем 131 тыс. руб. На втором месте по уровню оплаты оказался транспортный сектор (117,4 тыс. руб.), далее следуют автобизнес (116,6 тыс. руб.) и строительство (106,6 тыс. руб.). Замыкает пятерку рабочий персонал со средней предлагаемой зарплатой 102,9 тыс. руб. Наиболее заметный рост доходов за год зафиксирован у административного персонала — на 39,7 тыс. руб. Существенно увеличились зарплатные предложения и в строительстве (на 26,6 тыс. руб.), сельском хозяйстве (на 24 тыс. руб.), а также в сегменте домашнего и обслуживающего персонала (на 26 тыс. руб.).

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», медианная предлагаемая зарплата в Воронежской области в ноябре 2025 года достигала 74,8 тыс. руб., что на тот момент на 20% превышало показатель годичной давности.

Сергей Калашников