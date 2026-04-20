В Москве приостановили списание долгов с военных на 10 млрд руб. за время СВО

С начала СВО в Москве приостановили более 73 тыс. исполнительных производств в отношении должников, проходящих военную службу в зоне СВО. Общая сумма составляет около 9,5 млрд руб. Об этом сообщили «РИА Новости» в столичном управлении ФССП.

Закон о списании до 10 млн руб. долгов по просроченным кредитам для участников СВО вступил в силу в 2024 году. Мерой поддержки могут воспользоваться мобилизованные, призывники, а также военные, заключившие контракт после 1 декабря 2024 года на срок свыше года.

Мера распространяется в том числе на членов семей военнослужащих. Закон позволяет списать долги по кредитам, которые были взяты до декабря 2024 года и по которым вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или возбуждено исполнительное производство. На основную сумму долга мера не распространяется.

