Алексей Русских раскритиковал работу минздрава по ремонту аппарата лучевой терапии

В понедельник на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских спросил заместителя министра здравоохранения Михаила Логинова о ситуации с поломкой единственного аппарата лучевой терапии в ульяновском областном онкодиспансере, заметив, что ранее «поручал региональному минздраву принять все необходимые меры, чтобы пациенты с онкологией проходили лечение в Ульяновске», но аппарат лучевой терапии до сих пор в ожидании ремонта.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», крайне востребованный аппарат лучевой терапии Clinac iX в отделении радиотерапии онкодиспансера вышел из строя 24 февраля. Ранее на нем проходили терапию до 90 пациентов в сутки. Главврач Виктор Куликов в марте сообщал «Ъ-Волга», что на ремонт аппарата требуется около 70 млн руб., но необходимо «второе мнение от другой компании по цене», хотя «денег на ремонт пока нет» (в региональном минфине отвечали «Ъ-Волга», что на тот момент от минздрава по поводу средств на ремонт еще никто не обращался). В минздраве отмечали, что пациентов перенаправляют в Димитровград (в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России) и в частную клинику «ЭрСпей», которая выполняет лучевую терапию по договору ГЧП. Однако в марте и этот аппарат вышел из строя, а димитровградский центр с потоком пациентов Ульяновской области не справляется — очередь на терапию, которая не терпит отлагательств, растянулась уже на июнь.

Михаил Логинов доложил губернатору, что пока налажена маршрутизация пациентов в Димитровград и в частный центр (на самом деле в «ЭрСпей» аппарат до сих пор не работает, нужная деталь прибудет из Турции, вероятно, к концу недели. — “Ъ”). Также, отмечал замминистра, получено согласие на направление пациентов в соответствующие центры Самары и Нижнего Новгорода (в реальности, по словам заведующей отделением радиотерапии Натальи Деньгиной, Самара принимать отказалась из-за большой собственной загруженности, а Нижний Новгород не очень удобен логистически, пока большинство пациентов направляются в центры Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербург, также достигнута договоренность с такими центрами в Обнинске и Казани. — “Ъ”). Замминистра также отметил, что параллельно «отрабатывается вопрос финансирования с минфином» и «запрашивается второе мнение по цене ремонта, чтобы выйти на торги»

Губернатор возмутился: «Вы говорите, что все на контроле, но поломка-то была два месяца назад! А вы только сейчас запрашиваете информацию от альтернативных поставщиков услуг!». Он поручил председателю правительства региона Геннадию Спирчагову «взять ситуацию на контроль». «Каждый день жду доклада»,— резюмировал губернатор.

Сергей Титов, Ульяновск