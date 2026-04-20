В связи с вышеодолженным

Кредитор, связанный с прежним руководством компании-банкрота, вправе взыскивать долги с новых собственников бизнеса в порядке субсидиарной ответственности. Такое решение вынес Верховный суд РФ (ВС). Если кредитор не связан с новыми владельцами бизнеса, сам не привлекался к ответственности и не участвовал в доведении компании до банкротства, то его требования включаются в состав субсидиарной ответственности, признал ВС. По словам юристов, это значимый поворот в практике, так как ранее претендовать на возмещение в рамках субсидиарной ответственности могли только не связанные с должником лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор о размере субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося АО «Сельскохозяйственное предприятие "Седлистое"». Компания учреждена в 2006 году, ее владельцами были супруги Игорь и Ольга Седовы. В 2013–2014 годах Тамара Филякова, мать Ольги Седовой, выдала «Седлистому» краткосрочные займы. В связи с их невозвратом госпожа Филякова обратилась в суд, который в ноябре 2015 года присудил ей почти 18 млн руб. с сельхозпредприятия. Примерно за месяц до этого единоличным акционером компании стала Ольга Седова. В декабре 2017 года она продала бизнес Алексею Капустину, у которого через полтора года, в июне 2019-го, компанию купил Павел Журавлев, назначив гендиректором своего сына Евгения.

Тем временем в сентябре 2022 года Тамара Филякова в суде добилась индексации задолженности на 8,3 млн руб. и через три месяца подала на банкротство предприятия. Среди кредиторов АО была ФНС, долг перед которой на сумму около 3,1 млн руб. был погашен третьим лицом, еще около 500 тыс. руб. составляла задолженность за энергоснабжение и бухгалтерские услуги. Самым крупным кредитором была Тамара Филякова: ее требования на 4,4 млн руб. процентов были включены в третью очередь реестра, еще 24,3 млн руб. по займам были понижены в очередности (субординированы) как компенсационное финансирование. Суды указали, что кредитор был аффилирован с владельцем компании, знал о ее финансовом состоянии и предоставлял займы на недоступных для независимых лиц условиях.

Арбитражный управляющий, назначенный вести дело о несостоятельности, подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности Павла и Евгения Журавлевых.

В частности, истец указывал, что в 2018 году бизнес стал работать в убыток, к концу января 2020 года стало очевидно, что АО не способно рассчитываться с долгами. Однако гендиректор не исполнил свою обязанность подать на банкротство компании, а единственный акционер предприятия не инициировал общее собрание по этому поводу, заявлял управляющий. Более того, в 2021–2022 годах АО необоснованно списало имущество на 950,7 тыс. руб., расторгло договоры аренды земельных участков на 34,98 млн руб. и совершило 39 сделок по отчуждению скота и техники на 4,9 млн руб. по «ценам, кратно ниже рыночных». Отметив, что эти действия еще больше увеличили разрыв между активами и пассивами компании, Арбитражный суд Астраханской области привлек Павла и Евгения Журавлевых к субсидиарной ответственности, но лишь по долгам АО перед независимыми кредиторами. Включать долг перед Тамарой Филяковой в состав субсидиарки суд отказался, отметив, что она является лицом, «заинтересованным по отношению к юрлицу-должнику». Решение устояло в апелляции и окружной кассации.

Однако по жалобе госпожи Филяковой дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций.

Должник достоин изучения

Из опубликованного 17 апреля определения ВС следует, что «признак заинтересованности должен устанавливаться по отношению к контролировавшему должника лицу, а не к самому должнику». Экономколлегия разъяснила, что существовавшая ранее заинтересованность кредитора по отношению к должнику сама по себе не является основанием для отказа в субсидиарке, если привлекаемые к ответственности лица действовали независимо от этого кредитора. Но при этом, уточнил ВС, нужно изучить, не является ли сам кредитор контролирующим лицом, не привлекался ли он сам к субсидиарной ответственности и не участвовал ли в доведении компании до банкротства.

В данном случае Тамара Филякова предоставила заем «Седлистому» в период, когда акционером компании была ее дочь. Затем предприятие перешло во владение лиц, которые не были связаны с заимодавцем, и именно под их управлением из юрлица в ущерб кредиторам было выведено имущество, подчеркнула коллегия судей. В итоге ВС признал доказанным наличие оснований для включения в субсидиарку долга перед Тамарой Филяковой.

535,9 миллиарда рублей в качестве субсидиарной ответственности взыскано судами за 2025 год, по данным ЕФРСБ.

Ранее суды не включали требования аффилированных кредиторов в размер субсидиарной ответственности, но теперь устанавливается новый подход, говорит старший юрист BFL | «Арбитраж.ру» Антон Кравченко. Таким образом, ВС начал проводить в жизнь положения пленума, изложенные в декабрьских постановлениях, и это дело — первый тому пример, уточняет господин Кравченко. Если раньше требовать субсидиарку могли только независимые кредиторы, то теперь ВС вводит дифференцированный подход, продолжает старший юрист «Гуричев, Малинин и партнеры» Татьяна Макаренко. Аффилированные кредиторы смогут претендовать на погашение их долгов за счет субсидиарных ответчиков, но только если они сами не являются контролирующими должника лицами и не привлечены к ответственности, не связаны с ответчиками, не участвовали в выводе активов и доведении бизнеса до банкротства, перечисляет условия госпожа Макаренко. То есть решающим фактором становится связь кредитора с контролирующим лицом, привлекаемым к ответственности — при отсутствии такой связи кредитор сможет претендовать на защиту, поясняет партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников.

Новое корпоративное оружие

По мнению партнера Novator Legal Group Александра Каткова, позиция ВС устраняет несправедливость, когда новые владельцы, разорившие предприятие, могли избежать ответственности перед частью кредиторов только потому, что те когда-то были связаны с прежними собственниками. Такой подход, подчеркивает господин Катков, «будет стимулировать покупателей бизнеса более тщательно проверять долговую нагрузку и не рассчитывать на то, что старые займы можно проигнорировать».

Между тем советник практики банкротств и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин предупреждает, что решение ВС может превратить субсидиарную ответственность из инструмента защиты «внешних» кредиторов в мощное оружие в затяжных корпоративных войнах между прежними и нынешними бенефициарами.

Например, в таких масштабных банкротствах, как дела «Юлмарта» или «Связного», выводы экономколлегии могли бы радикально изменить баланс сил и дать шанс старым собственникам взыскать миллиардные внутренние долги через субсидиарку, полагает господин Бусыгин. По его мнению, чтобы исключить злоупотребления со стороны бывших владельцев бизнеса, суды должны применять к их требованиям повышенный стандарт доказывания реальности сделок. На риски недобросовестного поведения указывает и Антон Красников, отмечая, что бывшие владельцы могут сохранять контроль над бизнесом через участие формально независимых лиц.

Ян Назаренко, Анна Занина