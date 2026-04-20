Похищенная в Мексике несовершеннолетняя россиянка решила остаться там жить

МИД России вызвал посла Мексики в РФ Эдуардо Вильегаса Мехиаса из-за удерживаемой в республике россиянки. Дипломат сообщил, что несовершеннолетняя девушка решила остаться в Мексике. Ее похитили в республике в 2023 году.

17 апреля правоохранительные органы Мексики опросили россиянку в присутствии сотрудников консульского отдела посольства России в Мехико, рассказал посол. «В ходе данного опроса она выразила намерение остаться для проживания в Мексике»,— указано в сообщении МИД России.

В российском МИДе подчеркнули, что на властях Мексики лежит «повышенная ответственность за безопасность и здоровье российской гражданки до и после достижения ею совершеннолетия 15 мая 2026 года». Ведомство призвало не препятствовать свободному общению уполномоченных представителей России со своими гражданами. «Продолжим в рамках имеющихся возможностей держать на контроле ситуацию с нашей соотечественницей»,— добавили в министерстве.

В 2023 году неизвестные силой затолкали 15-летнюю девушку в микроавтобус с надписью DIFEM (служба опеки) и скрылись. По информации El Heraldo de Mexico, ее похитили в городе Толука. Заявление матери — пианистки из Санкт-Петербурга — местная полиция принимать отказалась. По данным «Известий», к похищению причастен мексиканский наркокартель. Девушка говорила, что ее удерживают против воли. Посольство России в Мексике требовало освободить россиянку.