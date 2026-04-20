Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство не согласилось увеличить срок давности для наказания «неотзывчивых» чиновников

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, предлагавшего увеличить с 90 календарных дней до года срок давности привлечения чиновников к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

В поправках не учтены требования к дифференциации срока давности в зависимости от характера нарушения и причиненного вреда, говорится в проекте отзыва. Комиссия ссылается на постановление Конституционного суда от 14 февраля 2013 года, согласно которому законодатель, определяя сроки давности, должен «создать условия, необходимые для обеспечения неотвратимости административной ответственности», но в то же время не допустить того, чтобы лица «в течение неоправданно длительного времени находились под угрозой возможности административного преследования».

В отзыве подчеркивается, что длительность срока давности в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) «обусловлена необходимостью оперативного назначения наказания для достижения превентивных целей — предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами». Комиссия также отмечает, что в материалах к законопроекту отсутствуют статистические данные, говорящие о неэффективности действующего законодательства.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан ст. 5.59 КоАП предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Такие санкции предусмотрены для чиновников за задержку ответов на письменные заявления, жалобы и предложения.

Ксения Веретенникова

Новости компаний Все