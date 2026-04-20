Правительство не согласилось увеличить срок давности для наказания «неотзывчивых» чиновников

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, предлагавшего увеличить с 90 календарных дней до года срок давности привлечения чиновников к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов

В поправках не учтены требования к дифференциации срока давности в зависимости от характера нарушения и причиненного вреда, говорится в проекте отзыва. Комиссия ссылается на постановление Конституционного суда от 14 февраля 2013 года, согласно которому законодатель, определяя сроки давности, должен «создать условия, необходимые для обеспечения неотвратимости административной ответственности», но в то же время не допустить того, чтобы лица «в течение неоправданно длительного времени находились под угрозой возможности административного преследования».

В отзыве подчеркивается, что длительность срока давности в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) «обусловлена необходимостью оперативного назначения наказания для достижения превентивных целей — предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами». Комиссия также отмечает, что в материалах к законопроекту отсутствуют статистические данные, говорящие о неэффективности действующего законодательства.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан ст. 5.59 КоАП предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Такие санкции предусмотрены для чиновников за задержку ответов на письменные заявления, жалобы и предложения.

Ксения Веретенникова