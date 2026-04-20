Дождь и снег продолжатся в Свердловской области в начале недели

В понедельник на территории Свердловской области сохранится фронтальная зона, сопровождающаяся снегопадом. Дождь и снег в регионе будут продолжаться до среды, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, 20 апреля, южные районы региона окажутся в теплом секторе циклона, расположенного над Средним Поволжьем. По мере заполнения циклона его теплая часть сместится на восток, что приведет к вытеснению тепла из южных районов области. В ночь на вторник и утром 21 апреля через регион пройдет точка окклюзии, движущаяся на восток вдоль фронтальной зоны. К югу от точки будет перемещаться холодный атмосферный фронт — в южных районах ожидаются осадки в виде замерзающего дождя и снега. В северной половине области снегопады продолжатся, они прекратятся только в среду.

В Екатеринбурге днем 20 апреля установится температура +7°..+9°, вечером до +1°.. +3°, облачно, возможен небольшой дождь, а вечером — ледяной дождь или «крупа». Ветер юго-западный, вечером с переходом на северный, северо-восточный, ночью 1-4 м/с, днем 3-8 м/с, порывы до 11 м/с. Ночью 21 апреля -3°, днем +1°, 22 апреля — ночью -1°, днем +5°, 23 апреля — ночью +1°, днем +7°, 24 апреля — ночью +2°, днем +9°. На выходных вероятен прогрев выше десятиградусной отметки: 25 апреля — ночью +3°, днем +13°, 26 апреля — ночью +5°, днем +12°.

