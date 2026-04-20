В Армении уничтожили почти 10 тонн детского питания Nestle

В Армении уничтожили партию детского питания бренда NAN компании Nestlе весом около 9,7 тыс. кг. Решение приняли после получения результатов лабораторных исследований из России, указавших на риск присутствия в смесях опасного токсина. Об этом сообщили в пресс-службе армянского Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов.

Речь идет о сухих, быстрорастворимых молочных и молочнокислых смесях для детей, уточнили в ведомстве. Партию утилизировали «под четким контролем сотрудников Инспекционного органа», передает ТАСС.

В январе 2026 года Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию восьми видов сухих смесей Nestle, в которых обнаружен токсин цереулида. Его нашли в сырье внешнего поставщика. Кроме того, компания отозвала продукцию в 25 странах, в том числе в Аргентине, Турции и европейских государствах. Во Франции сообщали о двух случаях смерти младенцев, которые ели детские смеси Nestle.