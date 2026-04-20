В работе ChatGPT в мире произошел сбой

Пользователи чат-бота ChatGPT из разных стран сообщают о сбоях в работе сервисов. Это следует из данных на сайте detector404.ru. Согласно информации сервиса, жалобы начали поступать около 17:10 мск.

По данным detector404.ru, за сутки на работу ChatGPT поступило около 3,9 тыс. жалоб. На чат-бот жаловались пользователи из США, Германии, Казахстана, России. Больше всего сообщений о сбоях поступило из Нидерландов — 6% от общего количества. Около 60% пользователей сообщили о неполадках в работе личного кабинета. Почти 50% жалоб — о сбоях чат-бота на Windows.

ChatGPT — это чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI. Чат-бот может вести с пользователями диалоги, отвечать на вопросы, резюмировать научные статьи, генерировать изображения и другое. ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года. Всего за два месяца аудитория активных пользователей достигла 100 млн человек.