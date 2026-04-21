КНР между сиюминутным и вечным

Китай начал 2026 год с заметного расширения торговли: в первом квартале товарооборот страны вырос на 15%, причем вместе с экспортом неожиданно быстро увеличился и импорт. Однако связывать динамику с восстановлением внутреннего спроса аналитики не спешат: тренд объясняется в большей степени последствиями войны на Ближнем Востоке и, в частности, перестройкой поставок нефти. Хотя стране пока удается сравнительно безболезненно преодолевать внешние шоки и сохранять высокие темпы роста, устойчивость такого расширения экономики вызывает вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

В январе—марте 2026 года внешняя торговля КНР заметно выросла: товарооборот страны достиг примерно $1,69 трлн, что на 15% больше, чем годом ранее, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) страны. Экспорт, как и ожидалось, увеличился на 11,9% и составил $977,7 млрд — КНР продолжает диверсифицировать поставки на фоне торговой войны со Штатами. Вопреки прогнозам китайский импорт вырос еще заметнее — на 19,6%, до рекордных $712,2 млрд. При этом аналитики не фиксируют заметного оживления внутреннего спроса, несмотря на традиционный рост потребительской активности в связи с празднованием китайского Нового года. Год к году в первом квартале розничные продажи выросли на 2,4%.

Расширение импорта эксперты связывают с войной на Ближнем Востоке, что подтверждается и детализированной статистикой. Так, по данным ГТУ, товарооборот КНР с Ираном в первом квартале сократился до $1,55 млрд, то есть сразу на 50% в годовом выражении. Заметно — на 56,7% — просел китайский импорт. Разбивку по товарным категориям для торговли с этой страной таможня пока не дает, но, судя по оценкам аналитиков, речь идет главным образом о проседании закупок иранской нефти. Напомним, Пекин — ключевой ее покупатель. Из данных ГТУ следует, что одновременно Китай резко нарастил закупки российской нефти: в январе—марте импорт из РФ составил 31,86 млн тонн, что на 31,1% больше, чем годом ранее. В денежном выражении поставки увеличились на 8,8%, до $14,37 млрд. Общий импорт нефти КНР в первом квартале составил около 146,9 млн тонн, то есть на российские отгрузки пришлось примерно 22%.

Несмотря на тревожный фон, экономика КНР начала год с более сильных показателей, чем ожидалось,— в части диверсификации торговли страна сохраняет гибкость благодаря опыту тарифных войн с США.

В первом квартале ВВП КНР вырос на 5% в годовом выражении (после 4,5% в четвертом квартале 2025 года). Экономисты, опрошенные Trading Economics, ожидали повышения на 4,8%. В январе—марте промпроизводство увеличилось на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года — рост также оказался заметнее, чем прогнозировали аналитики. Инвестиции в основной капитал выросли на 1,7% год к году — относительно скромные темпы роста объясняются общей неопределенностью, которая сдерживает вложения в китайскую экономику. В секторе недвижимости инвестиции продолжают сокращаться: в январе—марте они просели на 11,2% год к году.

Во втором квартале рост экономики может оказаться менее устойчивым, чем в первом — из-за сочетания конъюнктурных и системных проблем. Аналитики ожидают сжатия мирового спроса и на промежуточные товары, и на промышленную продукцию, если война на Ближнем Востоке затянется еще на несколько месяцев. Уже сейчас она означает для Китая удорожание импорта, значительный рост издержек для компаний и давление на и так слабый внутренний спрос. МВФ в весеннем обзоре прогнозирует, что после роста на 5% в 2025 году китайская экономика увеличится на 4,4% в 2026-м и 4% в 2027-м. По сравнению с январскими оценками прогноз несколько ухудшен. Доклад предполагает, что инфляция в 2026 году составит только 1,2%, при том что власти рассчитывают на показатель «около 2%».

Отметим, заметного расширения мер поддержки экономики, на которое рассчитывал бизнес в Китае, сейчас не наблюдается. За последние два месяца чиновники лишь подтвердили свои намерения по масштабированию помощи, но к конкретным действиям так и не перешли. Среди возможных причин — ожидаемое недовольство торговых партнеров, которые регулярно обвиняют КНР в протекционизме. С учетом того, что переговоры о дальнейших условиях поставок Китай продолжает и с США, и с Евросоюзом, пауза может затянуться.

Кристина Боровикова