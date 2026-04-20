Вернули в отбор

У известного российского боксера Бахрама Муртазалиева, кажется, будет шанс довольно быстро вернуть себе потерянный в январе из-за очень спорного поражения от британца Джоша Келли титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в первом среднем весе (до 69,9 кг). IBF предоставила ему право без промежуточных боев выступить в отборочном, за статус своего официального претендента, поединке. Соперником Муртазалиева в нем станет еще не проигрывавший на профессиональном ринге, но и, по сути, не проводивший топовых боев ирландец Кимин Агьярко.

Фото: Mel Evans / AP Бахрам Муртазалиев

Международная боксерская федерация санкционировала отборочный бой в первом среднем весе между ирландцем Каимином Агьярко и россиянином Бахрамом Муртазалиевым. Его победитель получит право на встречу с обладателем титула чемпиона — британцем Джошем Келли. Это довольно любопытное развитие ситуации, центральным персонажем которой является Муртазалиев. Именно у него Келли отнял чемпионское звание.

Пояс вместе со статусом полноценной звезды профессионального бокса Муртазалиев заработал двумя выступлениями в 2024 году.

В апреле он дрался с известным немецким боксером Джеком Кулкаем за вакантное в тот момент звание IBF и победил его нокаутом в 11-м раунде. Следующий поединок Муртазалиева, однако, прогремел в медиапространстве куда громче. В октябре он встретился с представляющим Австралию Тимом Цзю, сыном легендарного российского бойца Константина Цзю. Для Цзю-младшего это был матч исключительной важности. За несколько месяцев до него боксер, входящий в число наиболее популярных в мире, неожиданно — прежде всего из-за неудачного рассечения — потерял чемпионский титул, уступив Себастьяну Фундоре. Возвращение Цзю после того обидного поражения вызывало огромный интерес, а в бою против Муртазалиева он котировался выше. В россиянине многие эксперты вообще видели проходного чемпиона, случайно взлетевшего на верхушку. Однако ход матча оказался шокирующим для тех, кто не сомневался в успехе Тима Цзю. За неполных три раунда австралиец четырежды побывал в нокдауне после ударов слишком легко читавшего все его маневры и слишком быстрого оппонента. Секундантам Цзю, видевшим, в каком ужасном состоянии находится боксер, пришлось выкидывать на ринг белое полотенце, чтобы остановить избиение.

После этого в карьере Муртазалиева возник долгий перерыв, вызванный, судя по всему, исключительно нежеланием знаменитых боксеров, выступающих в его категории, пересекаться с российским нокаутером. В конце концов согласие дал Джош Келли. В поединке, состоявшемся 31 января в Ньюкасле, он считался аутсайдером, но сумел добиться победы по очкам с минимальным перевесом: на одной из трех судейских карт значилась ничья — 113:113, на другой — выигрыш Келли с символическим отрывом — 114:113 и лишь на третьей отрыв был солидным — 115:111. При этом по общему количеству достигших цели за 12 раундов ударов, в том числе акцентированных, преимущество Муртазалиева было огромным. Итог посчитали спорным многие профильные ресурсы.

IBF отклонила требования команды российского бойца о немедленном реванше.

Более того, казалось, что теперь он нескоро дождется нового шанса подраться за титул. Дело в том, что очередного претендента на него структура решила выявить в поединке 11 апреля между ирландцем Кимином Агьярко и американцем Бренданом Адамсом. Однако накануне боя Адамсу внезапно стало плохо. Матч сорвался, а IBF удивительно оперативно заменила его на другой — между Агьярко и Муртазалиевым. DAZN трактовал это как признание несправедливости, совершенной в отношении россиянина в Ньюкасле, и желании все-таки как-то компенсировать ее. Такого же мнения, судя по всему, придерживается и сам Муртазалиев, заявивший «Матч ТВ», что «IBF чувствовала, что там что-то было не так, поэтому мне дали сразу претендентский бой».

Соперником Бахрама Муртазалиева в нем будет боксер с формально великолепным послужным списком. В нем 18 выигрышей и ни единой осечки. Но поединков с по-настоящему топовыми соперниками у Кимина Агьярко еще не было, а в рейтинге лучших бойцов категории он находится лишь на 44-й позиции, на 36 строчек ниже Муртазалиева.

Алексей Доспехов