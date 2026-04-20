Атакиш. Практиш. Гут!

В чемпионате Германии решился исход чемпионской гонки. В 35-й раз обладателем главного внутреннего трофея стала мюнхенская «Бавария», победившая на этот раз увереннее некуда. За 30 туров команда Венсана Компани потерпела лишь одно поражение, а еще сокрушила рекорд по количеству забитых за одно первенство мячей. Впереди у одной из сильнейших команд Европы борьба за «требл»: и в Кубке Германии, и в Лиге чемпионов она уже дошла до полуфинальной стадии.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани (на переднем плане) второй раз подряд привел свою команду к победе в чемпионате Германии

В пяти ведущих европейских футбольных лигах в нынешнем сезоне маловато сюрпризов. Наиболее предсказуемым оказался чемпионат Германии. Там борьба за чемпионство завершилась за четыре тура до конца. «Борьба» — в этих обстоятельствах, наверное, чересчур сильное слово. К своему 35-му титулу «Бавария» прошагала очень уверенно. Поражение в чемпионате — одно-единственное, в январе от «Аугсбурга». Ничьих — всего четыре. И 25 побед. Занимающая второе место дортмундская «Боруссия» — в 15 очках позади.

Один рекорд лиги — по количеству набранных за один сезон очков — еще может быть повторен. Если «Бавария» выиграет оставшиеся матчи, то наберет 91 балл, столько же, сколько в сезоне-2012/13. Другой рекорд лиги — по количеству забитых за один сезон мячей — уже побит. (Прежнее достижение также принадлежало «Баварии»: 54 года назад она победила в первенстве ФРГ со 101 голом.)

109 мячей за чемпионат — это в любом случае показатель исключительной эффективности атаки команды. А для чемпионата Германии это просто космическая цифра.

В нем играет 18 команд — на две меньше, чем, скажем, в английском, испанском или итальянском. А значит, и туров на четыре меньше.

Нападение «Баварии» — вообще ее главное оружие. Возглавляет его Гарри Кейн, с 32 голами в лиге обреченный уже стать лучшим бомбардиром сезона. Рядом с ним — вингеры Майкл Олисе и Луис Диас, возглавляющие список лучших ассистентов. Плюс парочка запасных вариантов: надежный ветеран Серж Гнабри и перспективный тинейджер Леннарт Карл, едва достигнув совершеннолетия, получивший первый вызов в основную сборную Германии. А еще ведь есть Джамал Мусиала, ставший за последние годы одним из ключевых футболистов клуба, но в текущем сезоне мелькавший нечасто (большую его часть игрок восстанавливался от травм).

Команды, способной сдержать эту группу игроков, в Бундеслиге не нашлось. Вполне вероятен и рекорд результативности топ-5 лиг (если отбросить совсем доисторические времена и вести отсчет с окончания Второй мировой войны). Пока он принадлежит «Торино», завершившему сезон-1947/48 со 125 голами за 40 матчей. Шансы у «Баварии» есть, даже несмотря на гораздо более компактный (на шесть туров короче) чемпионат. Ее оставшиеся соперники — середняки «Майнц» и «Кёльн», аутсайдеры «Хайденхайм» и «Вольфсбург».

«Бавария» — это не только чрезвычайно мощная атака. Это и система игры без мяча — интенсивный прессинг, привитый главным тренером Венсаном Компани, считающим его основой игры. Это и опора на универсальных игроков. Конрада Лаймера, способного закрыть несколько позиций, приносить пользу на любом участке поля. Александра Павловича — незаменимого опорного полузащитника, при этом безупречно — точнее всех в Германии — пасующего. Да даже того же Гарри Кейна, эффективного не только в завершении, но и в розыгрыше мяча, регулярно опускающегося в глубину.

Все это делает «Баварию» железным претендентом на «требл» — выигрыш, помимо чемпионата, кубка страны и главного континентального турнира. В Кубке Германии до успеха — два шага. Мюнхенцы уже в полуфинале, где 22 апреля встретятся с «Байером». До титула Лиги чемпионов тоже не так далеко. Соперником команды Компани по полуфинальному противостоянию станет действующий обладатель престижнейшего европейского титула ПСЖ (матчи состоятся 28 апреля и 6 мая).

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен в «требл» верит. Он считает, что Венсану Компани удалось создать команду, напоминающую ту, что брала три наиболее ценных титула в 2013 году. «Его подход позволяет раскрывать индивидуальность каждого игрока, но всегда ставит на первое место команду,— объяснял Дрезен Die Welt.— Именно поэтому у нас такая хорошая атмосфера».

Роман Левищев