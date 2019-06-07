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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Анатолий Марчевский вернулся в екатеринбургский цирк

Анатолий Марчевский вернулся на должность руководителя екатеринбургского цирка (филиал ФКП «Росгосцирк» в Свердловской области). Как сообщили в свердловском облсуде, в ходе судебного разбирательства против «Росгосцирка», господин Марчевский отказался от иска о восстановлении его на должности директора «в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком», пишет ЕАН.

В конце октября прошлого года Анатолия Марчевского отправили в отставку после того, как суд принял решение закрыть цирк из-за нарушений правил пожарной безопасности. После увольнения должность руководителя сократили. В иске господин Марчевский требовал не только восстановить его в должности, но и оплатить упущенные рабочие дни и выплатить символическую компенсацию морального вреда в размере 1 руб.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «“Нет идей, нет головы”»

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