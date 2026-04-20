Суд арестовал обвиняемых в планировании теракта в Пятигорске

Пятигорский городской суд Ставропольского края арестовал двух обвиняемых в планировании подрыва здания силового ведомства в Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ России Фото: ФСБ России

Арест продлится два месяца, до 17 июня. Обвиняемые проходит по статье о покушении на теракт. По версии следствия, целью злоумышленников была «дестабилизация деятельности органов власти».

ФСБ заявила о предотвращении теракта 20 апреля. По версии ведомства, его планировали украинские спецслужбы. Для этого они привлекли гражданку Германии 1969 года рождения, а также «приверженца радикальной идеологии» 1997 года рождения из Центральной Азии, считают в ФСБ.

Как уточнили в ФСБ, мужчина должен был дистанционно подорвать взрывное устройство мощностью 1,5 кг с поражающими элементами, а женщину «планировали использовать в качестве невольной смертницы». Задержанные дали признательные показания, указали в российской спецслужбе.