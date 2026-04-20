ФСБ: в Пятигорске гражданка Германии и исламист готовили теракт по заданию Киева

В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Пятигорске Ставропольского края. Рядом с «объектом правоохранительных органов» силовики задержали женщину, при которой, как сообщается, было взрывное устройство. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По версии следствия, теракт планировали украинские спецслужбы. Для его исполнения они привлекли гражданку Германии 1969 года рождения, а также приверженца радикальной идеологии 1997 года рождения из Центральной Азии, заявили в ФСБ. В ведомстве считают, что мужчина должен был дистанционно подорвать взрывное устройство мощностью 1,5 кг с поражающими элементами, при этом женщину «планировали использовать в качестве невольной смертницы». Теракт, по версии российской спецслужбы, планировали устроить утром, чтобы было больше жертв среди сотрудников правоохранительных органов. Обоих подозреваемых задержали.

«Задержанные дали признательные показания», — заявили в ЦОС. Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).