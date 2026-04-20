На недостроенный Приокский рынок за 88 млн рублей не нашлось претендентов

Торги по продаже недостроенного здания Приокского рынка на площади Жукова в Нижнем Новгороде не состоялись. На аукцион с начальной стоимостью 87,7 млн руб. не поступило ни одной заявки, указано в карточке лота.

Это была первая попытка продать объект после судебного решения о повышении стоимости в шесть раз. В 2023 году минимущества региона изъяло недострой у ООО «Ореол». Компания должна была построить на территории рынка торговый комплекс, но даже в продленный срок, до июня 2019 года, не уложилась. Вырученные от продажи деньги власти должны перечислить «Ореолу» в качестве компенсации.

В 2024 году минимущества пыталось продать объект за 14 млн руб. Однако прежний владелец в суде добился переоценки до 87,7 млн руб.

Новые торги назначены на 28 мая 2026 года.

Галина Шамберина