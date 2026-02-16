Стоимость недостроенного Приокского рынка выросла в шесть раз по решению суда

Минимущества Нижегородской области в феврале 2026 года повторно выставило на торги недостроенное здание Приокского рынка на площади Жукова в Нижнем Новгороде по начальной цене 87,7 млн руб. Площадь недостроя составляет 4,17 тыс. кв. м., степень готовности — 72%.

Фото: глава нижегородского минимущества Сергей Баринов

В 2023 году власти через суд изъяли объект незавершенного строительства у собственника — ООО «Ореол» предпринимателя Жафяра Топтыгина. Компания должна была построить на территории рынка торговый комплекс, но даже в продленный срок, до июня 2019 года, не уложилась.

Вырученные от продажи недостроя деньги власти должны перечислить «Ореолу» в качестве компенсации. В 2024 году министерство попыталось его продать с начальной ценой чуть более 14 млн руб. Но коммерсанты заблокировали продажу, обратившись в суд.

Прежний владелец оценил недострой в 115 млн руб., предоставив суду отчет ООО «Нижегородэкспертоценка». Суд назначил свою экспертизу, по результатам которой эксперты ООО «ПЦФКО-Орион» оценили объект недвижимости в 87,7 млн руб.

Аукцион назначен на 2 апреля.

Галина Шамберина